CERVETERI - «So che eravate in ansia per lui: eccolo, per ora lo vedo arrugginito, ma sta bene». Ora scatta l’ironia dei residenti sul pesciolone mangiaplastica di Campo di Mare. È stato rimosso dal comune di Cerveteri che in un colpo solo ha evitato il sequestro penale della Capitaneria di porto di Ladispoli essendo «abusivo» in spiaggia e nello stesso tempo ristrutturare l’opera per riposizionarla in un’altra area. Dopo che gli operai della municipalizzata Multiservizi l’altra mattina lo hanno caricato sul trattore si erano perse le notizie del pesce. Alcuni cittadini però lo hanno scovato in un deposito sempre nella frazione di Cerenova e hanno iniziato a pubblicare le immagini social. La comunità si è spaccata tra chi vorrebbe di nuovo la struttura sul lungomare chi invece lo ritiene un abbellimento inutile. Di certo il comune etrusco non potrà piazzarlo sull’arenile pubblico senza le necessarie autorizzazioni come avvenuto fino ad oggi.

