SANTA MARINELLA - Ha preso il via ieri l’altro, quello che è definito un evento imperdibile per gli amanti dell'arte e per chiunque desideri immergersi nella creatività locale e cioè PerLArte in programma fino a questa sera dalle 18.30 alle 23 a Piazza Unità d’Italia. La zona di Caccia Riserva si è trasformata in una galleria a cielo aperto, ospitando una mostra dedicata esclusivamente agli artisti del territorio. PerLArte è molto più di una semplice galleria. È un vero e proprio contenitore creativo che raccoglie artisti del litorale, affermati, emergenti o esordienti, tutti uniti dal desiderio di esprimersi e valorizzare la cultura locale. Il progetto nasce da un'idea spontanea emersa dal gruppo Facebook "Noi che amiamo Santa Marinella", un'idea che ha preso forma e si è sviluppata grazie al costante impegno e alla guida attenta di Emanuele Minghella, Presidente del Consiglio Comunale. L'intento è quello di sostenere e dare visibilità a chi, con passione e talento, contribuisce ogni giorno alla bellezza artistica della città. “Un ringraziamento al Sindaco Pietro Tidei, che in occasione della presentazione del progetto, svoltasi a fine giugno, ha incontrato gli artisti, spendendo belle parole per tutti loro, incoraggiandoli e portando il pieno supporto dell'amministrazione comunale – dicono gli organizzatori - Perlarte ringrazia sentitamente anche la Pro Loco di Santa Marinella per il prezioso supporto e l'opportunità unica offerta a questi talenti. L'invito è a non perdere questa prossima serata di esposizione. E’ una occasione preziosa per immergersi nell'arte locale, scoprire e sostenere i talenti che rendono unica la nostra città e celebrare la fervida creatività che anima Santa Marinella”.

