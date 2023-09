FIUMICINO - Un vero angolo bucolico di campagna romana: questa è la presentazione della zona della periferia nord di Fiumicino. Stiamo parlando dei borghi di Testa di Lepre, Tragliata e Tragliatella. Da qualche settimana sono iniziati diversi lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e decoro urbano. Una serie di interventi di cui si sentiva il bisogno da anni, per rendere maggiormente vivibile questa zona della nostra città.

L’intervento più oneroso ed importante è stato sicuramente quello del rinforzo del la strada di via Castel Sant’Angelo all’altezza di Sant’Isidoro, laddove da anni un indebolimento strutturale aveva reso necessario chiudere la percorribilità ai carichi pesanti. Altro intervento, molto apprezzato, è quello dell’illuminazione di due incroci pericolosi: quello di via dell’Arrone con via Occioni e con via Pasquini. Sono stati posizionati più di dieci lampioni.

Altra opera importante, ancora in atto, è la pulizia delle banchine di via di Tragliata. Questa strada, lunga otto chilometri, che collega la Boccea con Tragliata, aveva le cunette laterali completamente intasate da rovi, erbacce ed aghi di pino. Una pulizia a fondo che ha richiesto camion, spazzatrici e scavatori. Insomma, tutti i problemi si stanno risolvendo e sembrerebbe tutto perfetto ma... purtroppo ci sono delle criticità di cui il Comune deve tener conto.

Iniziamo dai due impianti di illuminazione su via dell’Arrone. Pali e lampioni sono stati montati da oltre un mese ma non sono ancora funzionanti. Perché? Da quanto ci risulta, l’Acea non ha ancora realizzato un semplice collegamento elettrico. Riguardo invece la pulizia di via di Tragliata sono stati fatti alcuni danni ai cordoli in cemento che ne delimitano curve e rettilinei. Occorre che la ditta ripristini i manufatti.

La scuola a Testa di Lepre presenta dei lavori in corso che ne vedono compromessa l’utilizzazione del giardino da parte dei giovani fruitori, mentre in Largo Formichi, sempre a Testa di Lepre cumuli di immondizia giacciono da troppo tempo, accanto alla chiesa e nel parco giochi. E che dire di un poco distante Vespasiano (bagno pubblico) non solo non funzionante ma deposito di ogni rifiuto? Ci vorrebbe ben poco a far pulire.

Infine, il patrimonio arboreo: in questi giorni sono stati abbattuti due enormi pini su via Pasquini di fronte alla posta, sempre a Testa di Lepre. Forse malati o forse pericolanti? Con questi due sono ormai 14 gli alberi fatti tagliare dal Comune o abbattuti dal vento negli ultimi anni nella piazza principale o su via Emilio Pasquini. Sarebbe ottimale che venissero ripiantati dei nuovi pini per ripristinare il patrimonio verde della zona.

Infine, la piazza di Tragliatella: una fontana costruita oltre due decenni orsono mai funzionante. Non una sola volta gli abitanti del piccolissimo borgo dove vi sono la chiesa di San Francesco e la scuola materna ed elementare Montalcini, hanno visto zampillare l'elemento che rallegrerebbe tutti a costo zero, in quanto con un'economica pompa l’acqua circolerebbe senza essere sprecata, utilizzando sempre la stessa. Insomma, bene ha fatto la nuova assessora Giovanna Onorati che ha attenzionato la zona vastissima di questa periferia, ma uno sforzo in più renderebbe ogni intervento ancora più prezioso.