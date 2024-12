CERVETERI – Acqua che sgorga dal sottosuolo e che ha inondato via Doganale a causa di una rottura idrica sulla quale con il solito ritardo non viene riparata dai tecnici causando allagamenti. Un film già visto e rivisto sia a Cerveteri che a Ladispoli. Questa volta a protestare sono gli abitanti della frazioje di Borgo San Martino. «Si stanno verificando disagi agli automobilisti in transito – segnala Luigino Bucchi, consigliere comunale di Fdi - che si trovano a percorrere, tra l'altro in prossimità di una curva, svariate centinaia di metri di strada sommersa dall'acqua a causa della perdita. La situazione di pericolo venutasi a creare è stata segnalata al gestore Acea Ato 2 dalla Polizia Locale e dal sottoscritto che consiglia la massima attenzione nel percorrere via Doganale. L'intervento della squadra addetta alla manutenzione è previsto nelle prossime ore».

