CIVITAVECCHIA – Intervento delicato nella nottata per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Gli uomini della caserma Bonifazi sono stati allertati alle 00:30 per fuoriuscita di sostanza nociva in via Pietro Pardi.

Si è subito pensato ad una fuoriuscita di monossido di carbonio e i sanitari del 118 hanno subito soccorso due ragazzi residenti nell'abitazione e li hanno trasportati intossicati presso l'ospedale San Paolo di Civitavecchia.

LE OPERAZIONI DI SOCCORSO E MESSA IN SICUREZZA

Gli uomini della Bonifazi si sono poi immediatamente messi al lavoro con delicata strumentazione per individuare le sostanze aggressive volatili, scandagliando tutto lo stabile riuscendo a confermare la fuoriuscita di monossido di carbonio. La perdita è stata individuata all'interno delle tubature dell'acqua dedicate all'impianto di riscaldamento dell'abitazione.

Immediatamente è stato chiuso il contatore del gas. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Polizia di Civitavecchia che hanno fatto da spola con il Pronto soccorso del San Paolo.

LE CONDIZIONI DI SALUTE

I due ragazzi sono stati trasportati all’Umberto I di Roma dove probabilmente dovranno effettuare delle sedute in camera iperbarica per riportare a livelli regolari i livelli di ossigeno nel sangue.

Successivamente il personale sanitario ha controllato tutti gli altri occupanti dello stabile ma fortunatamente non ci sono stati ulteriori intossicati. Gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza l'area.

