CIVITAVECCHIA – Ha perso letteralmente la ragione, sotto gli occhi di molte persone presenti martedì sera a viale Baccelli e ha danneggiato alcune auto in sosta e anche il gazebo di un bar.

Protagonista dell’insano gesto un uomo sulla quarantina, che inspiegabilmente ha dato in escandescenze, creando una situazione di rilevante pericolo in pieno centro cittadino.

Un allarme che è rientrato solo grazie all’arrivo sul posto della Polizia: le volanti del commissariato, diretto dal dottor Luca Pipitone, appena intervenute hanno bloccato l’uomo, lo hanno fatto salire in macchina e sono riuscite a tradurlo presso uffici di viale della Vittoria.

In commissariato è stata ricostruita la dinamica dell’accaduto: l’uomo, un ambulante, pare ce l’avesse con un suo parente, tanto da staccare alcuni pezzi in legno del gazebo di un bar per distruggergli l’auto, finendo per danneggiare anche altri veicoli in sosta.

Da una successiva perquisizione personale sono saltati fuori anche alcuni grammi di hashish.