CERVETERI - «Non capiamo perché non riapre il centro visita nel sito Unesco». A parlare ancora del visitor center alla necropoli della Banditaccia è Arnaldo Gioacchini, membro del comitato tecnico scientifico dell’associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale. La scorsa settimana sull’argomento si era fatto sentire anche Gianluca Paolacci, consigliere comunale di opposizione di Cerveteri. «Questo centro importante – aggiunge - doveva, e per un periodo lo fece e bene, sostituire la modesta biglietteria ancora in uso. L’impegno di tutte le coalizioni, in maniera assolutamente indipendente dal proprio colore politico, dovrebbe essere quello del ripristino di tale importante, bella e funzionale, struttura trovando un solido equilibrio gestionale che ne consenta non solo la riapertura ma anche una più che solida continuità operativa». Non si è ancora capito perché questo edificio inaugurato a giugno del 2015 dall’ex governatore del Lazio Nicola Zingaretti abbia smesso di funzionare. «Si scrive e si parla di bene intercettare i flussi turistici – conclude Gioacchini - in particolare quelli derivanti dai colossi croceristici, ma il centro debba continuare a rimanere chiuso nonostante l’inaugurazione solenne.

