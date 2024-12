CERVETERI - Per la Pasqua sembra che le previsioni, relativamente a quelle meteo, siano discrete. A Cerveteri sono sold out molti agriturismi e per i ristoranti si viaggia verso il pienone. Le aspettative sono buone, ci sono tutte le condizioni per rivedere locali e strutture ricettive affollati. Chi sceglie Cerveteri e il suo territorio, vuole ammirare la storia, la cultura e le aree paesaggistiche. «Noi della Dmo Borghi Etruschi stiamo realizzando una serie di visite guidate ed abbiamo ricevuto tante prenotazioni - afferma Francesca Toto - . Abbiamo un palinsesto di avvenimenti molto ricco, rivolto a turisti e curiosi». Per la Pasquetta, come da tradizione, c'è chi preferisce la campagna al ristorante, e quindi si mangia all'aperto tra braciate e pietanze portate da casa, magari nei più suggestivi sentieri etruschi. «Sono tante le prenotazioni che stiamo ricevendo sulle carni, bistecche e salsicce, da cucinare nelle scampagnate in campagna - ha detto Gianluca Di Lauro direttore della Cooperativa Testa di Lepre - . Se ci sarà il bel tempo, avremo molta più affluenza a ridosso della Pasquetta. Anche se per ora ci sono tante persone che si sono premunite, facendo una spesa molta ampia, per avere l'occorrente adatto per mangiare e divertirsi con gli amici».

Tra i posti più gettonati le rinomate Cascatelle ricche di percorsi aree per i pic nic magari dopo lunghe camminate.

