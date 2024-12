Trentaquattro misure di prevenzione in meno di un mese. Tante quelle emesse dalla questura di Viterbo. Si tratta in particolare di 11 avvisi orali, 12 fogli di via obbligatori e divieti di ritorno, 3 divieti di accesso ai locali pubblici e di pubblico intrattenimento (daspo Willy), un divieto di accesso alle manifestazioni sportive (daspo), 4 ammonimenti e 3 decreti di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emessi dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Roma su proposta depositata dalla questura di Viterbo. Tutti i provvedimenti irrogati dal questore Silipo, al termine di accurate istruttorie da parte degli uomini della polizia anticrimine.

In particolare, tra i soggetti colpiti dall’avviso orale figura un viterbese reo di aver imbrattato con lo spray di colore rosso il muro della sede del Comune di Bassano Romano. Nella circostanza all’uomo è stata inibita la possibilità di fare ritorno nel comune interessato per un periodo di due anni.

Tra i destinatari delle misure anche un noto tik toker romano, in preda ad un raptus di follia, ha percorso contromano una stradina del piccolo centro di Soriano nel Cimino durante i festeggiamenti in occasione della Sagra della castagne generando pericolo per la collettività. L’uomo, fermato da alcuni cittadini, è sceso dall’autovettura e ha iniziato a colpirli con pugni ripetuti, violenza che è continuata anche nei confronti dei carabinieri in servizio di ordine pubblico all’evento i quali, allertati dalle urla della gente, a fatica sono riusciti a bloccare il giovane. Considerando la gravità del comportamento, il questore ha irrogato nei confronti dell’uomo il divieto di ritorno per un periodo di 4 anni nel comune interessato e il divieto di accesso ai locali pubblici e di pubblico intrattenimento dell’intera provincia viterbese per due anni.

Nell’ambito del monitoraggio delle condotte violente tenute all’interno dei locali pubblici, in particolare delle discoteche, è stato emesso un daspo Willy all’indirizzo di un ragazzo minorenne che in una discoteca all’aperto della provincia, per futili motivi, ha colpito con una violenta testata al volto un altro giovane provocandogli la frattura del setto nasale.

Infine, tra i provvedimenti emessi nell’ambito dell’attività di contrasto alle violenze di genere, è stato adottato un ammonimento nei confronti di un uomo abitante in un’altra provincia per continue e insistenti condotte vessatorie in danno della ex compagna.