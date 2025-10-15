TARQUINIA - L’associazione “La Lestra”, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e dell’Università agraria, propone il ciclo di incontri “Pensare chiaro in un mondo confuso”, un percorso di riflessione su ambiente, risorse e cambiamenti globali.

Il primo si è tenuto l’11 con la professoressa Letizia Palomba dell’Università della Tuscia, che ha relazionato sui “Cambiamenti globali e diversità marina”, mentre venerdì 17 ottobre alle 17,30 alla biblioteca comunale, l’incontro sarà con Chicco Testa, scrittore, politico, dirigente d’azienda, fondatore di Legambiente, ex parlamentare ed ex presidente di Acea ed Enel, per un intervento su “Energia, risorse e ambiente”.

Si tratta dei primi due appuntamenti di una serie di quattro incontri: i successivi sono in programma nel mese di novembre, con nuovi ospiti e temi dedicati al rapporto tra scienza, società e futuro. Un’occasione per affrontare, con chiarezza e spirito critico, le grandi sfide del nostro tempo. Gli incontri sono aperti al pubblico e a ingresso libero.

