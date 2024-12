CIVITAVECCHIA – Un uomo è stato investito mentre attraversava la strada, in via Aurelia sud all’altezza del porto Riva di Traiano, da un’automobilista al volante di una Lancia Y, poi identificato.

Italiano, 50 anni, è stato trasportato in elisoccorso al policlinico Gemelli dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile.