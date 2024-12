MONTALTO DI CASTRO - Talete dia assistenza agli utenti in difficoltà. Lo chiede il circolo del Partito Democratico Montalto di Castro e Pescia Romana, di fronte al caos bollette e agli errori emersi con il passaggio al nuovo gestore. «In merito alla situazione emergenziale che si è creata con le bollette per la fatturazione del servizio idrico, in merito all'ultimo comunicato di Talete, e visto il numero esagerato di bollette da ricalcolare, da rettificare e da rimborsare, una notizia confortante sarebbe dovuta essere quella che chi non potrà contattare Talete per via telematica, per motivi di vario genere, potrà rivolgersi ad uno sportello aperto tutti i giorni, alternando l’apertura tra Montalto capoluogo e Pescia Romana, così da riuscire ad accorciare i tempi per rimediare ai danni fatti, e ripartire dopo essersi messi alle spalle i disservizi, gli spaventi, le perdite di tempo, per via di un servizio al cittadino che, fino ad ora, anziché facilitargli la vita, non lo ha fatto dormire la notte», affermano dal Pd.

«Ma così non è stato - sottolineano i democrat - Le azioni elencate sul comunicato di Talete spa, necessarie per sistemare le varie casistiche in merito agli errori, non sono nulla di eccezionale, sono solo atti dovuti e non dei favori elargiti misericordiosamente. Così come dovrebbe essere un atto dovuto dare assistenza continua sul posto almeno fino alla fine dell'emergenza. Talete ha ammesso gli errori, ora dia vera assistenza agli utenti in difficoltà». «Dall’amministrazione del Comune di Montalto ci aspettiamo che interloquisca in modo da ottenere una disponibilità completa da parte del gestore, anche se fino ad ora l'approccio non sembra dei più decisi ed efficaci. Disponibilità - concludono dal circolo Pd - che dovrà essere a costo zero per l’ente, visto che per Talete spa, di certo, non sarà una remissione in termini economici mantenere un servizio all'utente attivo tutti i giorni».

