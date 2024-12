S. MARINELLA - Il circolo PD Santa Marinella e Santa Severa “Nilde Iotti” è molto soddisfatto per l’incontro organizzato venerdì scorso presso la “sala del camino” di Via della Libertà , dal titolo “Costruiamo l’alternativa. Prospettive di campo largo partendo dai territori”.

Ne hanno parlato i consiglieri di centrosinistra di opposizione in consiglio regionale, Michela Califano per il Pd, Claudio Marotta per Avs e Marietta Tidei per Iv. Per il territorio è intervenuto il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene che ha portato la sua testimonianza di campo largo progressista vincente, nonché gli amministratori del Pd locale, l’assessore Andrea Amanati e la consigliera Paola Fratracangeli. Ha moderato l’incontro la segretaria del circolo, Lucia Gaglione.

«L’incontro ha permesso ai consiglieri regionali di esporre agli intervenuti le criticità della gestione del governo di centrodestra in regione causati anche dall’immobilismo che ormai paralizza la Regione da mesi - dicono dal Pd - In particolare hanno posto l’accento sulle scelte politiche frettolose e dannose per la collettività che questa destra sta portando avanti con un piano ben preciso: smantellare la sanità e l’istruzione pubblica, tagliare fondi alle categorie svantaggiate che invece ne avrebbero più bisogno e non rifinanziare le misure a favore di donne e giovani che la precedente giunta aveva implementato. Con l’occasione abbiamo ribadito con forza la nostra contrarietà all’attuale gestione del Castello di Santa Severa da parte della Regione Lazio che ha ridotto ai minimi termini gli eventi culturali e di animazione ed estromesso il Comune dalla valorizzazione del maniero per la mancata sottoscrizione della nuova convenzione. Il nostro circolo si pone come obiettivo presente e futuro quello di costruire sul territorio l’alternativa alla destra, e per questo nei prossimi giorni inaugureremo una piccola sezione al centro di Santa Marinella per poter essere ancora più vicini alle persone».

«Di fronte alle scelte della destra e al suo atteggiamento miope ed arrogante, – prosegue il Pd – il centrosinistra ha il dovere di costruire un’alternativa progressista attraverso un campo largo unitario, basato su valori solidi e condivisi capace di battere le destre senza futuro. È fondamentale quindi promuovere incontri come questi nei territori per favorire il dialogo tra diversi gruppi politici e civici, e la partecipazione democratica. Ringraziamo tutti gli intervenuti, gli iscritti, i simpatizzanti e gli amministratori che hanno partecipato a questo bel confronto, solo uniti si va lontano».

