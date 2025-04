S. MARINELLA - Con la volontà di dare ulteriore slancio all’azione politica sul territorio, impegnandosi con tutte le proprie forze anche per il referendum di giugno, il Partito democratico di S. Marinella e S. Severa ricorda che continua il tesseramento per l’anno 2025. “Il 2024 è stato un anno importante per il nostro tesseramento – dichiara la segretaria Lucia Gaglione – l’obiettivo del circolo è quello di continuare a crescere, per mantenere alto il livello qualitativo delle nostre proposte e sostenere lo sviluppo della nostra città attraverso un confronto democratico vivace e costruttivo. Oltre che sostenere il partito, partecipare attivamente vuol dire, infatti, contribuire a costruirlo positivamente con idee, energie e progetti. Argomenti rivolti alla città di S. Marinella, i suoi cittadini, gli uomini, le donne e i giovani, il futuro delle nostre generazioni e per le grandi battaglie del nostro tempo, come i diritti dei lavoratori e l’inclusione sociale. Lotte, sulle quali il corpo elettorale sarà chiamato ad esprimere il proprio democratico volere, attraverso i cinque quesiti referendari posti in votazione l’8 e il 9 giugno 2025. Quattro riguardano temi come l’abrogazione delle norme sui licenziamenti illegittimi introdotte dal Jobs Act, l’eliminazione del tetto massimo per l’indennità da licenziamento nelle piccole imprese, la revisione dei contratti a termine e la rimozione della responsabilità solidale negli appalti. Mentre il quinto punta a dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza necessari per la richiesta di cittadinanza italiana per gli stranieri maggiorenni extracomunitari. Impegni sui quali il nostro circolo ha già dato la propria adesione al Comitato per il si e programmato diversi banchetti in città, anche per le settimane prossime.” Giovedì 8 maggio dalle 10 alle 12 al mercato rionale, sabato 17 maggio dalle 10 alle 12 sotto i portici. “Vi aspettiamo oggi – conclude la Gaglione - dalle 18.15 alle 20.15 e domani dalle 15.30 alle 17.30 presso il nostro circolo di Via Aurelia 317”.

