S. MARINELLA – Il Pd continua i suoi incontri con gli elettori e i rappresentanti regionali per preparare in netto anticipo una alternativa alla coalizione di centrodestra che governa la Regione Lazio. Nella sala del camino di via della Libertà si è tenuta una tavola rotonda, sul tema “Costruiamo l’alternativa al governo di centrodestra della Regione Lazio e del Paese”. “Abbiamo evidenziato – dice la segretaria del Pd cittadino Lucia Gaglione - l'immobilismo e l'arroganza di una Regione Lazio allo sbando, che mette sempre più a rischio alcuni dei diritti fondamentali come la sanità pubblica e l'istruzione. È dovere del centrosinistra promuovere incontri nei territori per costruire un campo largo progressista con una proposta unitaria e condivisa in grado di battere la destra. Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa c’è. Ringrazio i consiglieri regionali Michela Califano del Pd, Claudio Marotta di Alleanza Verdi e Sinistra e Marietta Tidei di Italia dei Valori, per il loro prezioso contributo e per il lavoro costruttivo in opposizione. Ringrazio il direttivo, il gruppo Pd in amministrazione con l'assessore Amanati e la consigliera Paola Fratarcangeli, per il loro contributo e per dare forza all'amministrazione e al nostro partito. Ringrazio per essere stati con noi, l'assessore Piero Alessi e il consigliere Ismaele de Crescenzo dell'amministrazione di Civitavecchia, e la consigliera comunale Clelia Di Liello. Un grazie particolare al sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene”.