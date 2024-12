Momenti di panico nel pomeriggio di ieri per alcuni bagnanti che si sono trovati in difficoltà nelle acque del lago di Bolsena nel territorio comunale di San Lorenzo Nuovo. Secondo quanto si è potuto apprendere in quattro erano usciti con un’imbarcazione che, per cause in corso d’accertamento, si è ribaltata facendoli finire tutti in acqua. Non è chiaro se il fatto sia avvenuto in concomitanza o meno con il pioggia improvvisa che si è abbattuta sul posto. Sta di fatto che due di loro sono rimasti aggrappati all’imbarcazione e sono riusciti a dare l’allarme e ad essere subito messi in salvo mentre degli altri due sembravano essere inghiottiti dalle acque del lago.

Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli, il 118 e i carabinieri di Capodimonte. Nelle ricerche dei due è stato impiegato anche l’elicottero dei vigili del fuoco, ma dei due nessuna traccia. In realtà, indossando i giubbotti di salvataggio, i due sono riusciti ad arrivare a nuoto sulle rive del lago della parte di Grotte di Castro, all’altezza del ristorante “Il Capriccio” che li ha soccorsi.

Da qui hanno avvertito che erano in salvo e stavano bene. L’allarme è quindi rientrato.