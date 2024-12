TUSCANIA - Attimi di paura nel pomeriggio in via Tarquinia. Le fiamme si sono sprigionate, per cause in corso di accertamento, all'interno di un bar che per fortuna in quel momento era chiuso. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia che hanno arginato l'incendio, con l'ausilio dell'autobotte proveniente dalla sede centrale dei vigili del fuoco. Sul posto presente anche il funzionario in servizio per verificare i danni causati dal fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Per fortuna non si sono registrati feriti.

