CERVETERI - Ormai da qualche mese compare sulle pagine dei quotidiani veneti. Protagonista assoluta Patrizia Ricci, nata e cresciuta a Borgo San Martino, frazione cerveterana, salita agli onori della cronaca per essere la compagna di Maurizio Setti, proprietario del Verona calcio, formazione che milita nella massima serie osannato e a volte però anche contestato dagli appassionati tifosi per l’altalena di promozioni e altrettante retrocessioni nella categoria Cadetta. La bella Ricci, da qualche anno si è trasferita nella città scaligera, ma la sua famiglia è molto conosciuta nel territorio cerite. Il suo compagno, imprenditore nel settore del tessile, è proprietario del club gialloblù qualche anno, e sembra che il colpo di fulmine tra i due sia scoccato proprio tramite il calcio. Di lei non si conosce la sua fede calcistica, ma sicuramente il suo cuore oltre che battere per Setti, ha i colori gialloblù. Cerveteri il calcio: un rapporto ossidato in questi giorni anche dalla nomina di Angelo Mariano Fabiani nuovo direttore sportivo della Lazio. Originario di Cerveteri, prende le redini di Tare per tanti anni fedele braccio destro di Claudio Lotito.

