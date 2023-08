«È con profonda tristezza e dolore che la città di Viterbo si unisce nel lutto per commemorare la scomparsa del maestro Alessio Paternesi, una figura di straordinaria ispirazione e dedizione all’arte, che ha lasciato un'impronta indelebile nell'anima della nostra comunità. Il maestro Paternesi ha lasciato un'eredità di talento e conoscenza, tra le sue opere più famose la statua "Monumento in ricordo della liberazione di Roma" collocata nel 2006 a piazza Venezia di fronte all'Altare della Patria e per la comunità viterbese il monumento dedicato ai facchini di Santa Rosa. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale della nostra città. La sindaca e l'intera amministrazione esprimono il loro più sincero cordoglio alla famiglia Paternesi e a tutti coloro che sono stati fortunati ad aver condiviso momenti di vita con lui. Lo spirito del maestro continuerà a vivere nelle sue opere e nei cuori dei cittadini di Viterbo», ha detto la sindaca Chiara Frontini. Anche il suo predecessore, Giovanni Arena, ricorda Paternesi. «La notizia della scomparsa del maestro Alessio Paternesi mi ha profondamente colpito, persona dolcissima ed educata, con lui mi legava un grande amicizia che ebbe inizio nel mondo della scuola, circa cinquant’anni fa quando io ero alle prime armi e lui già amatissimo professore. Grazie caro Alessio per aver dato lustro a Viterbo con le tue meravigliose opere d’arte».