FIUMICINO - Un inno alla giustizia, un omaggio a chi ha fatto la storia del nostro Paese: questo lo scopo con cui è nato il Murales della Legalità, nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L’opera è stata realizzata a Passoscuro, in piazza Domenica Santarelli, dall’artista Mauro Rossignoli, su iniziativa della Fondazione Antonino Caponnetto. «A Passoscuro ci sono tanti bellissimi murales, – ha spiegato Gilberto Figus, responsabile della Fondazione Antonino Caponetto– ma ne mancava uno ‘eroico’: per questo abbiamo deciso di rendere onore a Falcone e Borsellino, due figure che hanno sacrificato la loro vita, nel nome di quello che è giusto, senza mai smettere di lottare contro la mafia e l’illegalità. A loro è dedicato il nostro murales.

Ma anche a tutti gli italiani, affinché non dimentichino mai le loro gesta».

«I murales – sottolinea Gilberto – sono molto rappresentativi per bambini e ragazzi. E possono essere uno strumento con cui si dà valore all’altruismo ed alla legalità. Quest’opera vede il tricolore che ‘abbraccia’ Falcone e Borsellino, unendo tutti gli italiani in questo abbraccio senza distinzioni politiche o di qualsiasi altro genere.

Per la sua realizzazione ho raccolto fondi ed ho chiesto tutti i permessi necessari. Ma non mi aspettavo tutta questa collaborazione da parte della collettività: tanti cittadini hanno contribuito anche economicamente affinché il murales diventasse realtà, entusiasti di questa nostra iniziativa. A loro va il mio più sincero ringraziamento, così come ringrazio l’autore dei disegni Mauro Rossignoli e Osvaldo Vitelli per le opere di rasatura e tintura dei muri».

Ma quello del murales è solo uno dei tanti progetti messi in atto dalla Fondazione Antonino Caponnetto: “Dopo l’estate – conclude Gilberto Figus – vogliamo portare nelle scuole di Fiumicino libri sulla legalità. Dei testi fatti a misura di bambino per far comprendere loro l’importanza di questo valore».