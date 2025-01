ALLUMIERE - Alla scoperta del territorio di Allumiere con Itinarrando e l'Arte di camminare raccontando. Appuntamento domenica 12 gennaio alle ore 9 per una bella ed imperdibile escursione sul Cammino dei Minatori. Questa escursione è facile e adatta a tutti e si snoda prevalentemente su strade sterrate e carrarecce: "partendo dal centro storico di Allumiere percorreremo uno degli anelli che costituiscono il Cammino dei Minatori - spiegano gli organizzatori - attraverseremo fitti boschi di castagno e corbezzolo osservando le tracce dei minatori e raccontando la loro storia. Incontreremo poi i resti di un antico Acquedotto e raggiungeremo l’Eremo della Santissima Trinità per un viaggio nella storia e nella natura dei Monti della Tolfa. Dettagli su modalità di partecipazione e prenotazioni al 380 765 18 94 o qui: https://wa.me/393807651894". Le prenotazioni devono avvenire entro e non oltre le ore 16.30 del giorno antecedente all'escursione. Il punto di incontro verrà inviato in fase di prenotazione. La lunghezza del percorso è di 13 km con un dislivello di 350metri. Gli organizzatori assicurano che questa escursione è poco impegnativa e si snoderà lungo un percorso ad anello. Possono partecipare anche i bambini e i ragazzi dai 10 anni in su, ma che siano abituati a camminare. Sono ammessi i cani al guinzaglio. È accettato un numero massimo di 25 partecipanti. C'è anche la possibilità di condividere l'auto: "Scriveteci e proveremo a metterti in contatto con altri camminatori della tua zona". Contributo di 15euro. La quota comprende: accompagnamento con guide escursionistiche professioniste e certificate, coadiuvate in alcuni casi da accompagnatori Itinarrando e assicurazione RCT. Obbligo di indossare scarponi da trekking e abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche. Portare uno zaino da escursione e acqua (minimo 2 litri). A guidare il gruppo Luana Ricci (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE). Per partecipare è necessario essere o diventare soci 2025 dell'Associazione di Promozione Sociale Itinarrando. Non è possibile sottoscrivere la tessera socio il giorno dell'iniziativa come da legge nazionale, la richiesta va inoltrata entro le 48 h prima, contattare sempre il 3807651894.

Il costo tessera è di 5euro per gli adulti, 2,50euro per i miniri da 0 a 12 anni. La tessera comprende ka copertura assicurativa sugli infortuni Unipol. "Con il tuo contributo - concludono gli organizzatori - sostieni il nostro progetto: Itinarrando cresce nuove foreste con WOWnature".

