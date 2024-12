SANTA MARINELLA – La lista civica “Paese che vorrei” e il “Comitato per il recupero e la riqualificazione della passeggiata”, danno appuntamento ai cittadini ad una assemblea pubblica che si terrà domenica 25 febbraio, dalle 16.30 alle 19 presso la sala della Chiesa del Carmelo in via Flaminia Odescalchi 25, per illustrare quali erano i termini del bando comunale e qual è, invece, l’attuale progetto di ristrutturazione della Passeggiata al Mare. “Il progetto – dice il Paese che Vorrei - niente affatto rispondente al recupero del bene, ne stravolge l’architettura e ne riduce la fruizione. I cittadini che hanno a cuore la difesa della Passeggiata e che vogliono saperne di più non possono mancare questa importante opportunità per capire e fare domande.

