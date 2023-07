Passeggiata racconto a San Faustino. Il quartiere di San Faustino ha una storia plurisecolare costellata di fatti avvenimenti e personaggi che hanno influito in modo importante sulla storia e sulla cultura dell’intera città di Viterbo. «Dopo i recenti fatti di cronaca, anche se sempre abitualmente inseriamo San Faustino nei tour, gli ultimi due venerdì scorso il trekking lungo le mura e martedì la prova pilota di un itinerario con la Fondazione Carivit, sentiamo forte l’esigenza di mandare un messaggio forte e chiaro a tutti coloro che amano Viterbo e in particolare il centro storico», così la Pro loco, che aggiunge: «San Faustino non è un quartiere razzista: semplicemente alcune situazioni sono state sottovalutate, e con il tempo si è arrivati a ciò che abbiamo tutti letto e che alcuni di noi hanno vissuto in prima persona pochi giorni fa. Ma certamente San Faustino è molto molto di più del degrado e dell’abbandono a cui spesso si associa. È un quartiere ricchissimo di storia di arte e di cultura. E la sua storia parla di integrazione fin dalla sua formazione. E domani sera, 2 luglio, abbiamo bisogno di ribadirlo con una passeggiata racconto, invitando senza colori né bandiere chiunque abbia a cuore San Faustino ed il centro storico. Lanceremo un seme, di conoscenza di consapevolezza e di amore. In una comunità nessuno deve restare indietro. In una comunità se ne esce soltanto insieme». La partecipazione alla passeggiata è libera e gratuita. Appuntamento ore 21 a piazza della Rocca.