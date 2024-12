TOLFA - "Come ogni domenica passata insieme, portiamo a casa una mattina di bellezza e creatività. Un po' come il jazz, per questo è donna". Ad esprimersi così il presidente del Tolfa Jazz Aps, Egidio Marcari dopo un’altra delle bellissime passeggiate "in rosa" (che rientrano nel progetto "Il Jazz è Donna" promosse proprio dal Tolfa Jazz Aps con il contributo della Susan G. Komen Italia) che si è svolto domenica scorsa.

Le attività sono condotte da guide ambientali e dall'associazione "La Casa nel Bosco Ets" che si occupa di diffondere le pratiche di Forest Therapy ai fini della promozione della salute in natura e della riabilitazione. A tal proposito, Antonella Tagliani, una delle donne in rosa di Tolfa e partecipante al progetto si dice pienamente soddisfatta di queste esperienze.

"Essere donna in rosa vuol dire che c’è stato qualcuno che si è preso cura di te dal punto di vista medico. Essere donna in rosa ora ha un'ulteriore sfumatura: c’è qualcuno che si preoccupa di farti "rinascere" dal punto di vista psicologico offrendoti quelle coccole che ti rendono più forte e consapevole. Il progetto voluto ardentemente dal "Tolfa Jazz Aps" è stato finanziato dalla Susan G Komen. Siamo seguite da delle meravigliose donne: Barbara Loffari e Antonella Del Frate. Gli incontri hanno cadenza mensile; ci incontriamo e ci immergiamo nella natura. Viviamo esperienze uniche che ci mettono in contatto con altre donne, ci fanno recuperare un discorso introspettivo e di respiri condivisi. Grazie all'associazione Tolfa Jazz Aps e alla Komen che ci permettono di vivere queste esperienze salutari e bellissime. Ringrazio le nostre guide per quei meravigliosi cerchi in cui ci ricarichiamo di energia positiva!"