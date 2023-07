FIUMICINO - «Una deprimente indecenza»: con queste parole un cittadino di Fiumicino denuncia le condizioni di degrado ed abbandono in cui versa la banchina che costeggia il porto canale.

Una situazione che, non solo reca danno al decoro della città, ma soprattutto si presenta come un brutto biglietto da visita di quella che è una delle vie più frequentate di Fiumicino, all’ingresso della cittadina.

Una segnalazione, la sua, volta a chiuedere un intervento tempestivo per migliorare la situazione:

«Rifiuti di ogni genere, bottiglie di vetro, cassette del pesce maleodoranti, reti da pesca, cime delle imbarcazioni, cestini stracolmi di immondizia che nessuno viene a raccogliere… ormai non si può più nemmeno passeggiare – spiega il cittadino -. Una vera e propria vergogna.

Eppure, Torre Clementina è una delle via principali del territorio, frequentata da residenti e turisti che, specialmente nelle serate estive, decidono di godersi una tranquilla passeggiata costeggiando il caratteristico porto canale.

Purtroppo, è questo lo scenario che si trovano davanti: uno scempio che non può e non deve essere il nostro biglietto da visita, per noi che ci viviamo ma soprattutto chi sceglie Fiumicino come meta per le proprie vacanze.

Oltre alla pessima figura che fa la città, la situazione è anche pericolosa.

Il tutto non è solo l’espressione dell’incuria e dell’inciviltà , ma anche dell’assenza delle istituzion.

Auspichiamo che si intervenga prontamente per ripistinare il decoro e la pulzia della nostra cità».