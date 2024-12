Da oggi venerdì 22 marzo 2024 la procedura di prenotazione on line per ottenere il passaporto viene implementata con l’attivazione dell’agenda on line prenotazione riservata alle urgenze.

Attraverso il link https://passaportonline.poliziadistato.it già in uso per le prenotazioni nell’agenda on line “ordinaria”, qualora si abbia la necessità di intraprendere entro 30 giorni un viaggio per motivi di studio, lavoro, salute, turismo e/o altro, seguendo le indicazioni fornite dal sistema, si potrà prenotare nell’agenda on line “urgenze”.

Nell’agenda urgenze la procedura sarà attiva solo per l’Ufficio passaporti della questura di Viterbo e non per il Commissariato di pubblica sicurezza di Tarquinia e sarà riservata esclusivamente ai residenti di questa provincia.

Dopo aver espletato le procedure di fissazione dell’appuntamento, oltre a stampare la ricevuta e la domanda di passaporto (modello 308), dovrà essere stampato l’apposito modulo con il quale si certifica l’urgenza, che verrà firmato e consegnato all’Ufficio Passaporti della Questura (Viterbo – via Maresciallo Mariano Romiti n. 80) al momento dell’appuntamento, insieme alla documentazione comprovante l’urgenza (in lingua italiana) e agli altri documenti già previsti per il rilascio del passaporto (versamento su conto corrente postale, marca da bollo e due fotografie).

Nel caso in cui non ci fossero appuntamenti disponibili nella sezione urgenze comparirà un tasto ben evidente che consentirà al cittadino di compilare, stampare e firmare un modulo in cui segnalerà i motivi dell’urgenza e la necessità di ottenere il passaporto entro 15 giorni.

Detto modulo si potrà consegnare all’Ufficio passaporti della Questura dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, insieme alla documentazione comprovante l’urgenza (in lingua italiana), i versamenti e le foto previste per il rilascio.

Si consiglia comunque di utilizzare per le prenotazioni l’agenda on line ordinaria per coloro che non hanno necessità del titolo di viaggio entro i 30 giorni.