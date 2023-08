SAN LORENZO NUOVO – Pasquina Fastelli taglia il meraviglioso traguardo dei 100 anni e nell’occasione tutta la popolazione di San Lorenzo Nuovo le si stringe simbolicamente intorno per festeggiare questo momento così significativo che segna il riassunto di un percorso di emozioni, ricordi ed esperienze della durata di un secolo. Anche l’amministrazione comunale ha voluto partecipare alla giornata di festa con il sindaco e l’assessora ai servizi sociali, Valeria Mannucci, che nella mattinata si sono recati in visita a casa di nonna Pasquina con un mazzo di fiori e con una pergamena con dedica; ad accoglierli la famiglia al completo: figlie, generi, nipoti e pronipoti.

«Sono stato felice ed onorato di aver condiviso questo momento gioioso con nonna Pasquina e la sua bella ed ampia famiglia, portando i saluti dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di San Lorenzo Nuovo – dice il sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini -.Ho trovato la signora Pasquina, in discreta forma fisica, ma soprattutto ben presente; ho avuto, infatti, la percezione di trovarmi di fronte ad una persona dalla grande forza d’animo e perfettamente lucida; di lei mi ha colpito la sua innata simpatia; mi ha, anche, raccontato di avermi tenuto in braccio da bambino e questo un po’ mi ha commosso. La signora Pasquina, come tutte le persone della sua età, ha attraversato i tanti momenti, belli e brutti, che hanno caratterizzato l’Italia, dal primo dopoguerra ad oggi, Covid compreso, acquisendo esperienze e valori fondamentali che l’hanno temprata e resa sempre più forte, tenace e, direi, simpatica». »Colgo l’occasione per ricordare che la signora Pasquina è la terza nonna centenaria che ho avuto il piacere di festeggiare negli ultimi anni, anche se le altre due, purtroppo ci hanno ormai lasciato. Questo mi stimola a fare due riflessioni: la prima, molto campanilistica, mi induce a pensare che, probabilmente, l’ambiente sociale, climatico e culturale del nostro paese è ideale per le persone anziane, tre centenari in pochi anni in un paese di meno di duemila anime è sicuramente un record; la seconda che ormai l’età media della popolazione è aumentata in maniera notevole, specialmente nei piccoli centri come il nostro, e quindi il traguardo dei cento anni potrà essere raggiunto da un numero sempre maggiore di persone». «In conclusione rinnovo a nonna Pasquina e alla sua famiglia i più cari ed affettuosi auguri miei, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di San Lorenzo Nuovo e desidero farlo citando la frase riportata nella pergamena: “Chi ama profondamente non invecchia mai neanche quando ha cento anni. Potrà morire di vecchiaia ma morirà giovane”».

