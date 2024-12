CERVETERI - Le contrazioni, il momento del parto sempre più vicino. Forse troppo. E così ha deciso di chiamare il 118 per chiedere l’intervento di un’ambulanza che la portasse al San Paolo di Civitavecchia il prima possibile. Ma la nuova arrivata non ha voluto aspettare. Fiocco rosa all’interno dell’ambulanza della Croce Rossa del Comitato locale di S. Severa - S. Marinella. I fatti risalgono a martedì quando i volontari allertati dal 118 hanno raggiunto la donna nella frazione di mare del territorio etrusco. Da qui il viaggio verso Civitavecchia. Durante il tragitto però la nuova arrivata non ha voluto aspettare e così i volontari della Croce rossa insieme all’equipaggio dell’auto medica hanno assistito la donna durante il parto, grazie al supporto del 118.

«Non sono cose che capitano spesso», hanno commentato dalla Croce Rossa entusiasti per il lieto evento. «CRI ovunque per chiunque perché una nostra ambulanza, attivata dalla centrale Ares dopo una chiamata al 118, si é trasformata in una sala parto per accogliere una mamma e la sua prima figlia femmina, nata oggi 19 Giugno nel tragitto verso l'ospedale di Civitavecchia». Mamma e figlia sono «in ottima salute» e insieme hanno raggiunto il San Paolo. A loro vanno «le congratulazioni dell'equipaggio e di tutto il Comitato S.Severa - S.Marinella».

