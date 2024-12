SANTA MARINELLA – Tra i progetti in programma per i prossimi anni da parte di questa amministrazione, ci sono interventi strutturali e di restyling, ma anche edificazioni di nuovi edifici scolastici. Alcuni interventi urgenti inizieranno già nei prossimi giorni ed interesseranno principalmente il plesso Pirgus.

Tutti gli appalti però prenderanno il via dal prossimo mese di giugno e si approfitterà del periodo di sospensione delle attività didattiche per ultimare le opere già programmate.

In tal senso c’è l’annuncio del sindaco Pietro Tidei e dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati.

“E’ stato tutto predisposto - afferma Amanati- e concertato anche con la dirigente scolastica, al fine di arrecare meno disagi possibili agli studenti. Per prima cosa possiamo confermare che saremo in grado di avviare, a breve tempo, la costruzione delle nuove aule della scuola dell’infanzia che sorgerà nei pressi della scuola media Carducci, in un’area che abbiamo già sgomberato e che stiamo bonificando per permettere l’imminente apertura del cantiere di lavoro.

Ma vorrei ricordare che tutti i progetti finanziati con il Pnrr e inseriti nel più vasto programma di riqualificazione dell’edilizia scolastica, stanno per partire e quasi tutti in contemporanea. Si è concluso, infatti anche l’iter per la costruzione del primo asilo nido e della scuola materna per ospitare i bambini, anche di pochi mesi, che sarà costruito come noto nel nuovo quartiere residenziale di Prato del Mare. Il prossimo mese, saremo già in grado di firmare il contratto con la ditta appaltatrice che edificherà la nuova struttura, andando incontro alle esigenze di tante giovani famiglie con figli. Sono poi stati previsti e approvati i lavori di riqualificazione dei plessi Pirgus e Centro che, in massima parte, potranno essere avviati solo dopo la chiusura delle scuole, Per quanto riguarda il solo edifico di via Oberdan, sarà necessario attuare qualche intervento nell’immediatezza ma si tratta di lavori che non interferiranno con lo svolgimento delle lezioni. In ogni caso, sono preventivati dei brevissimi trasferimenti presso la scuola media Carducci di alcune classi.

“Ci vorranno alcuni mesi – spiega Tidei – ma entro un anno potremo finalmente dire di aver trasformato completamente il volto degli edifici pubblici e scolastici di Santa Marinella, creando nuove strutture moderne e nuove aule. Un risultato che stiamo raggiungendo grazie anche all’impegno dei tecnici comunali e della nostra intera squadra di governo cittadino”.

