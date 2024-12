Un uomo di 85 anni è ricoverato in condizioni disperate al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola.

E’ accaduto questa mattina a Marta. Stando a quanto ricostruito finora (ma la dinamica dei fatti è ancora provvisoria) il colpo sarebbe partito da una pistola veterinaria per uccidere i maiali. L’anziano sarebbe rimasto ferito alla testa.

Sul posto i soccorsi sono stati estremamente tempestivi: l’uomo è stato preso in cura dagli operatori sanitari del 118, giunti a Marta con un’ambulanza, un’automedica e l’eliambulanza. L’intervento dell’elicottero si è reso necessario per il trasferimento d’urgenza dell’uomo al policlinico Gemelli di Roma, dove sarebbe arrivato in condizioni disperate.

Come accennato, il colpo della pistola, da cui partono chiodi, avrebbe raggiunto l’uomo alla testa. Sul luogo del gravissimo incidente, oltre al personale sanitario, si sono precipitati i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

