LADISPOLI - Torna in città la terza edizione di "Alzati & Pedala", una ciclo staffetta ecologica organizzata dalla Diocesi Porto-Santa Rufina e Civitavecchia Tarquinia. «Dall’1 settembre al 4 ottobre -spiega la Vicaria Cerveteri-Ladispoli-Santa Marinella - viviamo il Tempo del Creato insieme alla famiglia ecumenica, che quest’anno ha per tema “Sperare e Agire con la Creazione” ed il simbolo “Le primizie della speranza”, ispirato dalla lettera ai Romani (8:19-25). Il desiderio è sensibilizzare tutta la comunità al messaggio lanciato nel 2015 da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato Si’, invitando “ogni persona che abita questo pianeta” a prendersi Cura della nostra Casa Comune». La terza edizione di A&P si svolgerà in contemporanea nelle due Diocesi Porto-Santa Rufina e Civitavecchia Tarquinia domani. Appuntamento a Ladispoli in piazza Rossellini alle 14.45 dove sarà allestito il punto di ritrovo per tutta la durata dell'evento. Un gruppo itinerante, invece, partirà alle 15 con le biciclette (sempre da piazza Rossellini). Prima tappa: la Caritas diocesana in via Enrico Fermi 11 dove sarà consegnato un albero e si svolgerà un breve momento di preghiera. La seconda tappa sarà a San Nicola (via Tre Pesci) con un momento di canto sul mare. Il rientro è previsto per le 17:45 in piazza Rossellini, dove alle 18 si svolgerà un flash mob organizzato dai gruppi scout della Vicaria. «“Un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri” ».

