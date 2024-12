FIUMICINO - «Il comitato di quartiere Parco Leonardo è lieto di annunciare l’attesissima quinta edizione di “Parco Leonardo in Festa”, l’evento che celebra la comunità, la cultura e l’entusiasmo che rendono speciale il nostro quartiere». «Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, – spiega il comitato – il parco del Perugino si animerà con colori, suoni e sapori che raccontano il nostro territorio e l’impegno profuso per valorizzarlo. Alla festa saranno presenti numerosi stand gastronomici con un’offerta culinaria particolarmente diversificata. Gli amanti della musica e della danza rimarranno affascinati dalle performance dal vivo che si susseguiranno nel corso dei tre giorni di festa. Per i più piccoli, non mancheranno laboratori creativi, giochi e attrazioni che garantiranno tanti sorrisi e divertimento. Siamo orgogliosi di collaborare con le imprese locali che condividono la sua visione di comunità e che, con il loro prezioso contributo, rendono possibile l’evento. L’ingresso alla festa è gratuito. Invitiamo residenti e visitatori a unirsi a noi per godere di questa edizione indimenticabile. Venite a scoprire, gustare e vivere la magia di una Parco Leonardo in festa».