LADISPOLI - Sostituita la staccionata di protezione per i bambini che frequentano il parco giochi tra via Ancona e via Trieste. «Da tempo - ha spiegato il sindaco Alessandro Grando - giungevano segnalazioni delle famiglie dei bimbi che giocano nel parco di una situazione che si era degradata con il cedimento di varie assi di legno. Qualcuno aveva anche approfittato per portarsi a casa parti della staccionata per il caminetto, i teppisti avevano completato l’opera. Abbiamo deciso di installare una recinzione in ferro che, oltre a garantire massima sicurezza ai bimbi che giocano tra altalene e scivoli, possa durare nel tempo. È n’idea che stiamo vagliando anche per altre aree giochi di Ladispoli dove le intemperie e qualche atto sconsiderato hanno già creato problemi. Per l’amministrazione di Ladispoli la sicurezza dei bambini viene sempre al primo posto».

