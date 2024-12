CERVETERI - Doveva riaprire i battenti già da un bel po'. E invece i cittadini che si trovano a passare lì davanti non possono far altro che constatare solo una cosa: cancelli ancora chiusi e cantieri ancora in corso d'opera. Protagonista: il parco Borsellino. I lavori erano partiti l'1 febbraio scorso grazie a dei fondi del Pnrr di oltre 1milione e destinato proprio alla riqualificazione di alcune aree verdi. Cinque in totale i parchi oggetto del restyling. Gli amministratori comunali si erano così mesis a lavoro per avviare i cantieri e tra questi proprio quello al parco Borsellino dove c'era in programma la ristrutturazione dei campetti di basket e calcetto, il potenziamento dell'illuminazione, la piantumazione di nuove alberature e il posizionamento di panchine; oltre alla realizzazione di un'area giochi per i bimbi dagli 8 anni in su e di uno spazio attrezzato per gli amanti dello sport a cielo aperto.

Ma ad oggi i cancelli dell'area continuano a restare chiusi. Una delusione per i residenti della zona e per chi era solito frequentarlo. Gli operai «avranno lavorato si e no 50 giorno» racconta il signor Fabrizio. «I giardini sono ridotti in uno stato pietoso» con «gli alberi intorno al parco» che «stanno morendo a causa dell'incuria. In questi mesi saranno stati innaffiati un paio di volte». E ovviamente ora i cittadini chiedono spiegazioni. Ritardi da attribuire all'assenza dell'assessore ai Lavori pubblici? La frattura interna alla maggioranza aveva portato alcuni assessori alle dimissioni. Tra questi proprio Matteo Luchetti, assessore ai Lavori pubblici che fino ad oggi non è stato rimpiazzato. Una vicenda, questa, che aveva spinto anche i consiglieri di opposizione a chiedere lumi all'amministrazione senza però ottenere risposte. «I lavori di riqualificazione dei campetti e degli arredi vanno a singhiozzo», ha evidenziato il consigliere Gianluca Paolacci. «Torneremo a farci sentire nelle sedi competenti».

GUBETTI: «STIAMO ASPETTANDO LA CONSEGNA DEGLI ULTIMI MATERIALI»

«I lavori sono quasi ultimati», chiarisce il sindaco Elena Gubetti. A mancare all’appello sarebbe ancora qualche gioco da sistemare all’interno dell’area. Ritardo dovuto probabilmente, come spiega anche il sindaco, al periodo estivo. I lavori dovrebbero comunque terminare entro la fine di settembre con Parco Borsellino che aprirà i battenti, dunque, da ottobre.

Per quanto riguarda poi lo stato dei salute degli alberi, per il primo cittadino etrusco è da imputare al troppo caldo. «Li annaffiamo tutti i giorni», rassicura. Non solo quelli dell’area in questione, ma anche quelli presenti in altri parchi pubblici.

