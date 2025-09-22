CIVITAVECCHIA – Dopo le polemiche e le critiche dei giorni scorsi, venerdì si è dato il via al cantiere per i lavori di valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza del parcheggio di via Pecorelli.

Per evitare i disagi lamentati soprattutto da avvocati e personale dipendente del Palazzo di Giustizia, preoccupato per la chiusura per più di un mese dell’area, il Pincio ha deciso di procedere per fasi successive, evitando la chiusura totale del parcheggio. Venerdì è stata transennata però buona parte dell’area, lasciando libera la parte a ridosso del muro perimetrale del Palazzo di Giustizia, quello con i murales, e quello vicino all’istituto scolastico regionale, lasciando libero l’ingresso per il bar. In totale sono poche decine i posti rimasti liberi per la sosta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA