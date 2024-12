CIVITAVECCHIA – Ad una settimana dal crollo di parte del muro, nulla si è ancora mosso al parcheggio di viale della Vittoria, chiuso alla cittadinanza. Nei giorni scorsi si è svolto un primo sopralluogo e anche oggi l’assessore ai Lavori Pubblici Daniele Perello si recherà sul posto insieme all’ingegnere delle ferrovie, alle quali spetta l’intervento. Il problema è rappresentato dai tempi tecnici. «Abbiamo scritto subito a Trenitalia - ha spiegato Perello - manifestando le nostre preoccupazioni soprattutto sulle tempistiche. Parliamo di un’area di sosta importante, a servizio dei pendolari e dei residenti della zona». Una zona già piuttosto in sofferenza, come spiegato anche dai residenti di Palazzo Bruzzesi, Pirgo e largo San Francesco d’Assisi, tra i più penalizzati.

«Alla chiusura di questo parcheggio, interdetto ormai da una settimana - hanno infatti spiegato - aggiungiamo questo weekend, da oggi e fino a domenica, il mancato utilizzo di metà del parcheggio delle ex ferrovie, quello a ridosso del binario tronco». A quanto pare, infatti, l’area è stata messa a disposizione degli atleti che saranno ospitati alla Lega Navale per la 1^ tappa di Coppa Italia per le classi Techno293 e IqFoil.

«Abbiamo la ragionevole certezza che il prossimo fine settimana sarà da bollino nero per la viabilità di Civitavecchia almeno per quanto riguarda la zona di viale della Vittoria e viale Garibaldi - hanno tuonato dal comitato di Quartiere Lungomare Thaon de Revel che raccoglie circa 150 iscritti - la chiusura di questi parcheggi influisce negativamente sulla vita quotidiana di oltre 250 famiglie residenti, nonché sul flusso dei pendolari che giornalmente si recano a Roma per lavoro e che usufruiscono di tali spazi per il parcheggio delle loro autovetture. Inoltre con l’inizio della nuova stagione ci si aspetta un notevole incremento di affluenza nei ristoranti del lungomare. Rivolgiamo quindi un invito pressante al Sindaco affinché intervenga in modo attivo e diligente per risolvere i problemi. Inoltre facciamo appello al futuro Sindaco a inserire nel proprio programma elettorale un impegno concreto per migliorare la viabilità, soprattutto nelle aree di maggiore affollamento durante i festivi e i fine settimana. È evidente che le misure adottate dall'Amministrazione uscente non sono sufficienti né adeguate a soddisfare le necessità attuali della cittadinanza».

L’obiettivo del Comune, come ribadito dall’assessore Perello, è quello di chiedere alle ferrovie di intervenire immediatamente per mettere in sicurezza l’area e renderla nuovamente operativa, «perché non possiamo permetterci, ad esempio, di attendere un mese per iniziare poi i lavori strutturali - ha spiegato Perello - intanto riapriamo il parcheggio e poi, una volta individuata la ditta, le ferrovie potranno procedere ad eventuali altri lavori. L’auspicio - ha concluso - è che all’inizio della prossima settimana qualcosa si muova concretamente».

