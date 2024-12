SANTA MARINELLA - E’ stato firmato ieri mattina in Comune, l’accordo tra l’amministrazione comunale e RFI, la società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs, che prevede un comodato d’uso gratuito dell’area di parcheggio antistante la Stazione di Santa Severa.

L’area di circa 600 metri quadrati, sarà destinata alla sosta degli autoveicoli e dei motocicli e potrà ospitare una sessantina di auto. “Vogliamo ringraziare Rfi – afferma il sindaco Tidei - per aver concesso questo spazio che aiuterà a risolvere il problema parcheggio di molti pendolari e viaggiatori che ogni giorno frequentano la stazione per i loro spostamenti. Prosegue quindi l’attenzione dell’amministrazione comunale nei riguardi dei bisogni e delle emergenze della città e della frazione di Santa Severa, che in questo modo finalmente potrà godere di un servizio utile ed indispensabile. Pensiamo anche alla stagione estiva, quando la popolazione si moltiplica e muoversi con il treno è la soluzione più immediata per raggiungere la capitale”. L’accordo è stato reso possibile grazie all’interessamento dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati e della delega al patrimonio Patrizia Befani. “La lontananza della stazione e la difficoltà di raggiungerla a piedi – spiega Amanati - chiedeva una soluzione urgente. Siamo lieti di aver firmato questo accordo che andrà a completare un progetto più ampio di riqualificazione della zona”. Dello stesso avviso la consigliera Befani. “L’ intera area intorno alla stazione – dico la consigliera - deve essere valorizzata e sistemata. Vanno offerti servizi di mobilità che consentano ai residenti e ai villeggianti di poter raggiungere le spiagge e la zona residenziale con facilità. Pensiamo ad un servizio di Bike Sharing, ossia la possibilità di noleggiare biciclette che, come sappiamo, sono molto usate nella località marinare”.

