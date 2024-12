FIUMICINO - «Si è svolta la Commissione per quanto riguarda la sistemazione dei parcheggi in via Foce Micina, in cui gli uffici tecnici hanno portato 4 prospetti su come procedere, tutti visionati ed esaminati attentamente». A darne notizia è il presidente della Commissione lavori pubblici, Roberto Feola.

Scendendo più nei dettagli, Feola sottolinea:«Nelle varie possibilità, c’erano quelle di mantenere i parcheggi in linea o quelli suddivisi sulla strada a spina di pesce. La Commissione ha deciso di mantenere il numero massimo di parcheggi disponibili, una volontà anche mia e dell’assessore. Abbiamo dunque mandato agli uffici – spiega – di poter portare avanti tutte le operazioni necessarie per trovare la migliore soluzione possibile, con cui far combaciare la linea politica con quella tecnica».

«In Commissione - sottolinea Feola - sono stati premessi tutti i fattori che non ci hanno permesso di fare i lavori fino ad oggi: la presenza del mercato del sabato non ha consentito, per anni, di regolamentare il fenomeno. Si è tenuto conto di tutti gli aspetti e peculiarità della strada», ha assicurato Feola.

«Dopo l’installazione del rialzo pedonale , una vittoria della cittadinanza, si è finalmente deciso di regolamentare i parcheggi di via Foce Micina. E’ l’ennesima dimostrazione del grande lavoro che stiamo portando avanti per migliorare la vita dei cittadini: il lavoro da fare è tanto, ma la strada intrapresa è quella giusta», conclude il presidente della Commissione lavori pubblici.