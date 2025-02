CIVITAVECCHIA – «Da giorni risulta impossibile pagare i parcheggi blu in centro con metodo di pagamento elettronico, tutte le colonnine dal viale alla trincea non sono funzionanti se non con i contanti, purtroppo il periodo delle tombolate natalizie è finito da un pezzo e di monete in tasca ne abbiamo poche».

Lo dice un cittadino che con una segnalazione si fa portavoce di tutte quelle persone che in questi giorni stanno vivendo questo disagio, in un’era dove si punta all’abbattimento dell’utilizzo del contante risulta impossibile pagare con le carte.

«Ai cittadini civitavecchiesi - prosegue - non resta che utilizzare le app per il pagamento delle soste che ai già cospicui importi per i parcheggi aggiungono commissioni da capogiro. Invece di andare avanti andiamo indietro, tra poco forse servirà il baratto per parcheggiare la macchina».

Problema parallelo per alcune colonnine dove il display risulta invece poco leggibile ma la Civitavecchia servizi pubblici era in attesa dell’arrivo dei pezzi di ricambio e già da domani partiranno le sostituzioni. L’azienda si sta muovendo per cercare di risolvere la problematica.

