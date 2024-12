FIUMICINO - Continua il fenomeno delle auto in sosta sulla corsia d’emergenza della Roma-Fiumicino. Ad ogni ora del giorno e della notte, infatti, l’A91 è preda di coloro che scambiano quella corsia per una specie di parcheggio, nel quale aspettare i passeggeri che atterrano all’aeroporto. Basta inserire le quattro frecce ed i conducenti si sentono, in qualche modo, liberi di agire come fanno, in barba alla sicurezza pubblica (se si chiama “corsia d’emergenza”, un motivo ci sta).

Nonostante le continue segnalazioni, le auto continuano a sostare dove non dovrebbero. Un cittadino esasperato, dunque, ha deciso di rompere gli indugi e di lanciare una petizione che chiunque può firmare a quest’indirizzo: https://chng.it/tYDF7VWjbs.

«Il fenomeno dei parcheggi abusivi lungo la Roma-Fiumicino è una questione sempre più critica. La situazione sta degenerando di giorno in giorno, con gravi ripercussioni sulla sicurezza stradale, sul decoro urbano e sulle attività regolari che operano nella nostra zona. I parcheggiatori abusivi agiscono senza alcun rispetto per la legge, creando disagi ai cittadini e mettendo a rischio la sicurezza dei nostri veicoli. Molti residenti e lavoratori hanno espresso il loro malcontento, ma è necessario un intervento più incisivo per portare questo problema all’attenzione delle autorità competenti» dichiara il cittadino in una lettera di sfogo, in cui invita la cittadinanza a firmare la petizione.