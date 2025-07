LADISPOLI – La municipalizzata Flavia Servizi rende noto che è indetta una selezione pubblica finalizzata all’assunzione due persone a tempo indeterminato addette alle attività accessorie del Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, con mansioni di operatore qualificato per installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale cittadina e dei dispositivi di parcometro. Il profilo lavorativo è quello di operaio qualificato ed orario lavorativo full-time. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio del 28 luglio 2025, alle ore 13, come informato da palazzo Falcone. La Randstad Italia Spa si occuperà della raccolta e gestione amministrativa delle candidature. La domanda di ammissione alla selezione avverrà esclusivamente online, tramite la piattaforma fornita dalla stessa. I candidati dovranno accedere al link https://selezione.pa.randstad.it/operatorequalificatoflaviaservizi compilando in maniera esaustiva tutti i campi previsti e allegando i documenti richiesti. Ulteriori dettagli sul sito Flaviaservizi.it.

