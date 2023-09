CIVITAVECCHIA – Caos in Tribunale nella giornata di ieri, nel corso di un’udienza di sfratto davanti al giudice Sorrentino.

A metà mattinata, secondo quanto si è appreso, un uomo di quarantuno anni all’improvviso si sarebbe alzato per inveire contro il giudice. Tanto è bastato per fare in modo chi intervenissero le forze dell’ordine.

I Carabinieri della stazione Porto, in servizio di assistenza dibattimentale delle aule del Tribunale di Civitavecchia lo hanno fatto accomodare fuori, ma l’uomo non si è calmato neppure alla vista delle divise, anzi, ha continuato ad alzare la voce e ad opporre resistenza.

A quel punto i militari dell’Arma lo hanno arrestato e trasferito presso gli uffici di via Antonio da Sangallo. Fissato per oggi il processo per direttissima, in attesa del quale il quarantunenne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri.