ALLUMIERE - Allumiere il prossimo 15 settembre onorerá la memoria di un grande e indimenticabile allumierasco, cioè il capitano della Folgore Fabio Taranta: per lui si terrà un evento unico e straordinario, la discesa dei paracadutisti in piazza della Repubblica. L'allumierasco Fabio Taranta il 3 settembre del 2011 perse la vita nell'area di lancio dell'aeroporto di Molin Bianco (nei pressi di Siena) dopo un lancio col paracadute. Il paracadutista collinare aveva lasciato Allumiere per vivere a Siena dove era ufficiale in forza al reparto dei paracadutisti della Folgore della caserma Bandini. Taranta ha lasciò la moglie e una bambina di appena 5 anni. Era un uomo eccezionale che si è distinto nella vita di tutti I giorni, al lavoro e nelle varie missioni ed era un giovane e valente paracadutista". Da non dimenticare che Fabio Taranta si è sempre distinto in quanto in tutti gli anni del suo servizio ha compiuto numerose missioni all'estero. Era amato da tutti e i compagni di squadra lo hanno sempre ricordato come "un ufficiale sempre pronto a mettersi in prima linea e al servizio di tutti". Fin da piccolo Fabio amava il volo e il paracadutismo e riuscì a realizzare questo suo sogno che però gli è costato la vita. Fabio Taranta è stato eccezionale in tutto e la dimostrazione ne è che ancora oggi l'affetto e la stima per lui da parte da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo o di lavorare con lui sono immutati. È stato uno dei fiori più belli e uno delle eccellenze che hanno tenuto alti i colori di Allumiere. Fabio era cugino dell'ex sindaco di Allumiere, Augusto Battilocchio e della grande e amata architetta e artista Maria Luisa Taranta. Il sindaco Luigi Landi e la sua squadra hanno fortemente voluto ricordare Fabio nel modo che lui più amava e lo rappresentava, il paracadutismo. Venerdì mattina alle 10 sarà celebrata la Messa solenne per lui nella parrocchia Santa Maria Assunta in cielo. Alle 11 seguirà la presentazione dell'evento e poi avverrà il lancio dei paracadutisti del Reparto Attività Sportive della Brigata Folgore, la loro discesa spettacolare e mozzafiato avverrà nella centralissima piazza della Repubblica. Alle 11.45 la giornata di commemorazione del capitano Taranta si concluderà con i saluti istituzionali delle autorità civili e militari. In paese si attende che venga intitolata una via a questo indimenticabile uomo. Alla commemorazione saranno presenti quasi sicuramente la moglie, la figlia e la mamma. "Sono onorato di poter commemorare da sindaco - spiega il primo cittadino di Allumiere, Luigi Landi - una figura cosi eccellente come quella di Fabio Taranta e di poterlo fare con la sua famiglia, con il suo mondo dei paracadutisti e con la Comunità si Allumiere dove era cresciuto".