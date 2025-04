Due momenti di preghiera oggi nelle diocesi di Viterbo e Civita Castellana per Papa Francesco. Domani, mercoledì 23 aprile, alle 18, 30 nelle rispettive cattedrali del duomo di San Lorenzo e di Santa Maria Maggiore officeranno due messe in suffragio del Pontefice scomparso lunedì. “Non dimenticatevi di pregare per me’. È sempre stata questa l’accorata richiesta di Papa Francesco al termine di ogni momento, pubblico o privato, per sottolineare la necessità di sentire l’affettuosa cura del popolo di Dio – riporta la nota della Diocesi -, non tanto per la sua semplice persona, quanto per il suo ministero pastorale, segno e testimonianza dell’intensità di un amore, fedele e incondizionato, alla richiesta del Signore Gesù nella cura del Suo gregge: Mi ami più di costoro? La Chiesa che è in Viterbo, convocata attorno alla mensa della Parola, del Pane spezzato e Sangue versato per noi e per tutti, nel confermare la fede nel Crocifisso-Risorto, nostra unica speranza, prega unita per Papa Francesco”.

“Invito sacerdoti, religiosi e laici – scrive il vescovo -, nella luce feconda del mistero della Pasqua, a rivolgere soprattutto ora la corale preghiera perché l’amore misericordioso del Padre trovi la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo che ha sparso e testimoniato nel suo ministero. Maria Santissima, Madre del Signore nostro Gesù Cristo, lo accolga e lo conduca nella gioia dell’incontro con l’Amore Trinitario”.