LADISPOLI - Un nuovo dirigente per il commissariato di Ladispoli. Si tratta del vice questore Paolo Delli Colli, proveniente dalla Polizia di frontiera di Fiumicino. Un funzionario ricco di esperienza, che prende il posto del dottor Federico Zaccaria, trasferito ad altro incarico. Ieri l’insediamento in commissariato, in punta di piedi come solitamente Delli Colli lavora per ottenere risultati concreti. Laureato in giurisprudenza e con un master in geopolitica e in sicurezza globale, vanta una lunga esperienza maturata nelle questure di Roma, Milano, Firenze, Varese e Pistoia, con un passato alla Criminalpol di Roma e alla Polaria di Fiumicino. Il dottor Paolo Delli Colli assume con grande orgoglio l’incarico che gli è stato posto dal questore di Roma Carmine Belfiore, anche per un aneddoto di famiglia: suo padre Dante, circa sessanta anni fa, ha svolto servizio proprio presso il commissariato di Ladispoli che allora aveva sede in via Palermo. Al nuovo dirigente vanno gli auguri di buon lavoro da parte della nostra redazione.