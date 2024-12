CIVITAVECCHIA – Ha scritto all’attuale amministrazione e ai candidati sindaco il presidente dell’associazione Civitavecchia 2000 Alessandro Scotto, segnalando problemi e disservizi dell’area antistante la chiesa di Pantano. «Nella suddetta area stazionano stabilmente colonie di camperesti che apportano un evidente stato di degrado – ha spiegato -derivante da abbandono di rifiuti di ogni genere maleodoranti danneggiando oltre l’immagine anche i servizi igienici presenti sul posto. Da diverso tempo sono presenti distese di indumenti appesi a dei fili usati come stenditoio. Si segnala, inoltre, che sia di notte che di giorno (soprattutto di notte) il piazzale viene utilizzato come luogo di sosta e di parcheggio dai camionisti. Perché ci troviamo a segnalare di continuo le stesse problematiche? Perché il Sindaco non interviene a tal proposito? Perché la Consigliera regionale Mari, alla quale ho scritto non è intervenuta in tal senso?».