ALLUMIERE - "Come molti sanno la Contrada La Bianca ha rotto un digiuno lungo 42 anni, conquistando finalmente il Palio: voglio raccontare un aneddoto che non tutti conoscono sul Palio vinto dai biancoverdi nel 1982". Ad esprimersi così l'ex assessore di Allumiere e delegato della frazione di La Bianca Gabriele Volpi, il quale, da biancarolo doc qual'è ricorda dei datti avvenuti on quel lontano 22 agosto 1982: giornata in cui la Contrada La Bianca conquistò il primo Palio. "Quella del 1982 fu un'edizione memorabile tra vittorie e scontri - racconta Gabriele Volpi - a causa del restauro del Palazzo Municipale, il comitato organizzativo fu costretto a modificare il circuito totale della piazza ed effettuare la partenza della corsa degli asini da via Roma, percorrendo soltanto una parte della pista originaria. Si volle provare ad utilizzare le gabbie al posto del "canapo" per la partenza degli asini, ma queste non funzionarono bene, per cui ci furono dei litigi tra i vari contradaioli: finirono all'ospedale un allumierasco, colpito alla testa con un bastone e giudicato guaribile in sette giorni e il "mossiere", che fu colpito alla sprovvista da un pugno e cadendo batté violentemente la testa. Le sue condizioni sembrarono in prímo momento gravi. Dopo essere rimasto per qualche secondo sul selciato nel bel mezzo della pista fu caricato sulla ambulanza della C.R.I. e trasferito prima a Civitavecchia, poi all'Ospedale S.Giovanni di Roma. Si temeva il peggio, ma da una visita attenta fu giudicato guaribile in quattro giorni. La Contrada rosdoblu della Polveriera aveva vinto la prima batteria e si apprestava a conquistare il “Cencio”, invece La Bianca si era classificata seconda. Nella seconda batteria, poi annullata, la Polveriera arrivò prima al traguardo, ma il mossiere invalidò il risultato in quanto le gabbie non si erano aperte regolarmente. Nella seconda batteria valida, sono stati i biancoverdi a prevalere aggiudicandosi il Palio, mentre il somaro della Polveriera non ne volle sapere di partire e rimase fermo nella gabbia. Le gabbie così costruite si rivelarono non affidabili e difettose nel funzionamento. La Bianca dunque vinse il Palio del 1982, famoso per l’introduzione delle gabbie, il loro fallimento e la rissa che ne seguì. La Contrada La Bianca vinse il Palio con i fantini Mario Pagliarini e Riccardo Sgamma con i somari Cinquantino e Martinicchia; oltre a trionfare nella corsa la Contrada La Bianca vinse anche il corteo storico, guidata dal presidente Vincenzo Stefanini e dal vice Reziero Speroni, nonno dell'attuale presidente Massimiliano Speroni".