ALLUMIERE - Sempre più bravi Luigi Sestili e Fabrizio Antonacci. Ad Allumiere tutti sono rimasti piacevolmente colpiti dal trailer del prossimo Palio delle Contrade realizzato da Mirror Studio. Questi due eccezionali artisti fotografi e videomaker sono autori di vari lavori a livello nazionale e ogni anno si dedicano al Palio delle Contrade e alle attività connesse producendo dei meravigliosi video. Anche quest'anno sono all'opera e hanno realizzato un perfetto trailer (presentato di sera in piazza alla presenza di molta gente) e stanno realizzando filmati alle sagre, nelle stalle, in paese fino alla Provaccia, al Mini Palio, alle feste della vigilia del Palio, ai vari momenti della mattinata e del pomeriggio del Palio delle Contrade. Ogni volta riescono a centrare un importante obiettivo: rendere vivo nel video il Palio e la sua gente, il paese e le sue peculiarità e l video finale diventa un vero inno ad Allumiere, alla sua storia e alla sua tradizione. Anche quest’anno l’agenzia di produzione Mirror Media di Luigi Sestili si occuperà delle riprese e del montaggio del documentario del Palio delle Contrade con alla regia Fabrizio Antonacci. Sestili ed Antonacci per presentare il trailer hanno scelto un'immagine dove si vede la signora Antonia Monaldi, per la piazza la “Ntogna”, da poco scomparsa all’età di 103 anni. «Spesso - hanno sottolineato Sestili e Antonacci - abbiamo voluto coinvolgere la sua figura nei nostri video mostrando lo scorcio sulla piazza dalla sua abitazione». In attesa del Palio e del video di questi due eclettici artisti tutti gli allumieraschi stanno condividendo a iosa il trailer sui vari social media.

