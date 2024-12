ALLUMIERE - È la bravissima artista Danila Pietrini che sta realizzando il Cencio del Palio delle Contrade 2024 che si disputerà il prossimo 25 agosto. Danila Petrini ha partecipato al bando e il suo bozzetto è stato scelto dalla apposita commissione.

Danila Pietrini, classe 1984, si è diplomata con il massimo dei voti al Liceo Artistico Tuscia di Viterbo. Nello stesso anno Danila è stata insignita del titolo di “Alfiere del Lavoro” (onorificenza consegnatale dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi). In quegli anni ha iniziato una collaborazione con un pittore iperrealistico che ha influenzato completamente la sua pittura e la sua visione dell’arte sviluppando notevolmente le sue capacità artistiche. Nel 2002 si è iscritta all’Accademia di Belle Arti di Roma dove si è laureata con il massimo dei voti (110 con lode) e risalgono a quel periodo la vittoria di alcuni concorsi artistici e la partecipazione alle varie mostre. Nel 2007 ha iniziato la collaborazione con una grande ditta di Roma dalla quale a soli 23 anni ha ottenuto l’incarico di direttrice dei lavori nel Cantiere svizzero di Ginevra, nella villa di Mister Rolex, il cantiere svizzero è stato attivo per circa un anno. "Ritornata dalla Svizzera ho iniziato un periodo molto proficuo artisticamente in giro per tutta l’Italia venendo a conoscenza di nuove tecniche e nuovi materiali - spiega Danila Pietrini - attualmente realizzo commissioni artistiche di vario genere e mi diverto a volte, come in questo caso, a partecipare a concorsi per la realizzazione di Cenci. Il mio scopo? Ovviamente quello di emozionare. Sono al lavoro e non vedo l’ora di terminare l’opera e spero di lasciare tutti gli allumieraschi e chiunque verrà a vedere il Palio piacevolmente colpiti". Alla sua prima partecipazione Danila si è contraddistinta per creatività, precisione e doti artistiche. Danila è una donna e un'artista eccezionale dalla spiccata sensibilità che riesce ad imprimere nelle sue opere un'anima, il movimento e tante emozioni. È impossibile rimanere impassibili davanti ai suoi lavori; i colori, il tratto le pennellate rendono vive le sue opere e colpiscono il cuore. Il Cencio realizzato da Danila Pietrini sarà presentato ufficialmente durante la cerimonia de "La Notte del Cencio" che si svolgerá ad Allumiere il prossimo 15 agosto in piazza della Repubblica ad Allumiere, a partire dalle ore 21.45 e che sarà organizzata dall'associazione Eureka e promossa dal Comune di Allumiere e della Pro Loco.

