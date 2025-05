ALLUMIERE - Nella giornata di venerdì 30 maggio nell’Aula Nobile della Reverenda Camera Apostolica di Allumiere si è tenuta una conferenza sulla storia travagliata della Palestina. Oltre alla delegata alla Cultura ed ai Beni Archeo-Storico-Culturali, Francesca Scarin, tra i relatori erano presenti Yousef Salman (medico ed attivista della mezzaluna rossa palestinese) e la coordinatrice di Emergency di Roma-Ovest Cinzia Pettini. Con un boom di presenze, i tre relatori hanno avuto modo di parlare della situazione storica della Palestina e di come sia inevitabilmente sfociata nel bagno di sangue che, purtroppo, ogni giorno vediamo. Salman ha narrato tutto l'excursus storico della Cisgiordania, della Palestina e dell'Egitto e di come quelle terre siano ancora vittime del colonialismo e dell'imperialismo francese, inglese ed americano. Cinzia Pettini ha illustrato lo stato attuale delle terre palestinesi e come Emergency faccia difficoltà ad operare in quelle zone in quanto tutti i giorni sono oggetto di bombardamenti continui e raid che vedono coinvolti, purtroppo, soprattutto scuole ed ospedali anche da campo. Tutta la conferenza si è svolta alla sola luce del proiettore che mostrava continuamente reportage reali con interi chilometri di centri urbani ridotti in polvere, bambini uccisi o ridotti alla fame, ospedali distrutti e il continuo recupero di cadaveri tra le macerie. Quello che ha destato più rabbia ed indignazione è stato vedere in questo terribile massacro l’alto tasso di bambini come vittime cosa che non può più rimanere nel silenzio e nell’indifferenza del mondo.

“Non possiamo più rimanere a guardare - spiega la Scarin - questo massacro di bambini ed adolescenti deve finire. Siamo stanchi di vedere i potenti della terra fermi continuando a far finta di nulla: tutti i popoli vogliono la pace e la vogliono subito Poco ci interessa dei business che si celano dietro la vendita delle armi o del petrolio, l’umanità intera è compatta sul cessate il fuoco immediato, sull’invio di cibo e dispositivi medici alla popolazione di Gaza. Ricordo che è possibile firmare la petizione da inoltrare al Governo Italiano sul sito di Emergency. Ognuno deve contribuire alla costruzione di un mondo di pace e non rimanere indifferenti di fronte alle grida disperate di bambini e ragazzi. Ringrazio Cinzia e Yousef per la loro preziosa testimonianza, per i loro appelli accorati e per tutto l’aiuto fisico e l’informazione che ogni giorno fanno. Ringrazio i molti presenti e tutte coloro che mi hanno supportato affinché questo evento avesse buona partecipazione e successo. Non ci fermiamo e continueremo con una serie di iniziative legate a Gaza ed alla Palestina. Invitiamo tutti a partecipare e a seguire le pagine istituzionali”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA